Domaine de Gioielli

Cette propriété qui, à l'origine, appartenait aux Doria, une vieille famille génoise, se développera à partir de la fin du 18ème siècle sous l'influence de l'évêque Monseigneur Doria. Plusieurs propriétaires se succéderont ensuite jusqu'à ce que Ange-Louis Angeli en fasse l'acquisition en 1952. De nos jours, c'est son fils Michel Angeli qui l'exploite. Orientée au sud et exposée aux brises marines assainissantes, la vigne est complantée en cépages corses (Muscat, Vermentinu, Niellucciu, Codiverta) et d'Aleatico (cépage de l'île d'Elbe). Sur les 15 hectares que compte la propriété, 10 sont consacrés à la vigne. Les vins produits au domaine brillent par leur qualité et leur régularité, des critères essentiels qui leur confèrent une réputation qui, depuis quelques années, a largement dépassé les rives de notre île. Outre l'excellent muscat salué à plusieurs reprises dans le Guide du Vin Corse, Michel Angeli et sa fille produisent un rappu 7 ans d'âge, vinifié comme le Muscat mais avec du Grenache, de l'Aleatico et un peu de rafles. Ce produit exceptionnel qui ne bénéficie pas de l'AOC, s'est vu décerner quatre étoiles par le comité de dégustation du Guide des vins Corses. Cette année encore on peut dire que l'ensemble de la gamme des vins du domaine qui collectionne les étoiles fait honneur à l'appellation.



